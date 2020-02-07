2020-02-07T13:35:46+03:00
Общество

«Я здесь гуляю с внуком»: екатеринбурженки перекрыли дорогу автобусу, везущему граждан КНР в карантинную зону

Сегодня в санаторий «Бодрость» прибыли 57 граждан Китая, там они будут находиться, пока у них не исключат подозрения на коронавирус
Евгений Стоянов
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Охранники быстро оттеснили женщин с пути автобусаОхранники быстро оттеснили женщин с пути автобусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге две женщины попытались не пустить автобус с гражданами КНР, заезжающий на территорию санатория «Бодрость» на Краснофлотцев,48 «а». Напомним, на базе санатория организовали карантинную зону для борьбы с коронавирусом.

Днем туда уже привезли постояльцев. Как рассказал первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, в «Бодрость» прибыли 57 человек. Это иностранцы, которые прилетели в Екатеринбург из Пекина. В Роспотребнадзоре уточнили, что это здоровые люди, но они будут в течении 14 дней находится в условиях карантина.

Между тем, местные жители оказались недовольны таким соседством.

Постояльцев разместили в санатории "Бодрость" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постояльцев разместили в санатории "Бодрость"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я здесь каждый день гуляю с внуком. Я против того, чтобы здесь это было. У меня внучата, вдруг распространится этот коронавирус, - рассказала одна из местных жительниц.

Еще одна женщина, представившаяся, как Галина Ивановна Алферова также была против того, чтобы граждан КНР размещали в санатории «Бодрость».

- Почему именно здесь? Здесь настолько посещаемое место, здесь тысячи людей собираются, - недоумевает Галина Ивановна. – Сказали бы заранее, что будут сюда их привозить. Я бы столько людей собрала. Мы против того, чтобы их сюда свозили.

На этом автобусе привезли граждан КНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этом автобусе привезли граждан КНРФото: Алексей БУЛАТОВ

Как раз в этот момент на горизонте появился автобус с гражданами КНР. Женщины попытались перекрыть ему дорогу, но их быстро убрали охранники. Помешать прибытию автобуса женщины не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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