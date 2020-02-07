Из-за привезенных из Кольцово граждан Китая отменили «Лыжню России» на Эльмаше

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:27:57+03:00

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Ежегодная гонка «Лыжня России» в Екатеринбурге переносится в другое место. Теперь главное площадкой соревнований будет лыжная база «Уралмаш», на улице Бакинских Комиссаров, 13. Информацию подтвердили в администрации Орджоникидзевского района.

- Соревнования на базе «Уралмаш» пройдут завтра, 8 февраля, в плановом режиме. Старт для участников будет дан в 12:00 – после церемонии торжественного открытия. Предусмотрены дистанции в 1 и 2 километра: все участвующие спортсмены смогут выбрать ту, которую сочтут наиболее подходящей уровню своей подготовки, - объявили в администрации городского района.

Забег должен был стартовать на трассе СОК «Калининец» что на Эльмаше. Но площадку решили исключить по «техническим причинам». Отметим, возле этой лыжной базы находится санаторий «Бодрость», куда сегодня, 7 февраля, привезли 57 китайцев из Кольцово. Иностранцев поместили на две недели в карантинную зону, чтобы проверить на коронавирус. Если у граждан КНР не обнаружат признаков ОРВИ, их отпустят.

ИСТОЧНИК KP.RU