2020-02-07T11:46:56+03:00
Здоровье

Уральцу с онкологией вставили титановый позвоночник, напечатанный на 3D-принтере

У пациента была злокачественная опухоль
Юлия СТАЛИНА
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Позвоночник из титанового сплава.Позвоночник из титанового сплава.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нейрохирурги свердловского областного онкодиспансера провели уникальную операцию с применением новых технологий. Они заменили пациенту со злокачественной опухолью на позвоночнике несколько позвонков, которые напечатали на 3D принтере.

- К нам поступил пациент с опухолью второго, третьего и четвертого шейных позвонков, растущей в позвоночный канал и глотку. Лечение подобных новообразований требует многоэтапного подхода. На предоперационном консилиуме было решено провести четыре хирургических вмешательства», - объясняет нейрохирург Алексей Дубских.

Сначала пациенту сделали биопсию, которая подтвердила наличие злокачественной опухоли. Затем была подготовка к операции, пациенту удалили заднюю часть верхних шейных позвонков, провели фиксацию позвоночника. Во время четвертого хирургического вмешательства удалили опухоль вместе с третьим и четвертым шейным позвонком, установили сам имплант.

- Имплант, изготовленный по индивидуальному заказу, сделан из сплава титана (Титан Ti64ELI). Эти материалы позволяют в дальнейшем проходить любые рентгенодиагностические процедуры, которые могут потребоваться в послеоперационном периоде», - пояснил Алексей Дубских.

Эта операция стала первым сотрудничеством онкодиспансера с инжиниринговой компанией, которая занимается печатью медицинских изделий на 3D-принтере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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