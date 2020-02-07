«Ошарашен новостью о брате»: уральский депутат Госдумы о задержании слесарей, обчищавших банки

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:22:21+03:00

У задержанных изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3.6 тысячи евро и порядка миллиона рублей. Фото: ГУ МВД России

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Как сообщили в Главном управлении уголовного розыска МВД России, в Москве и в Екатеринбурге задержали троих жителей Свердловской области, которые подозреваются в хищениях денег из банковских депозитариев.

- Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях, - уточняют в ГУ МВД России. - Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое.

Злоумышленники делали копии ключей от банковских ячеек при помощи пластилина. Фото: ГУ МВД России

У задержанных изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3.6 тысячи евро и порядка миллиона рублей.

- В настоящее время установлены обстоятельства двух хищений денежных средств, совершенные задержанными, - отмечают в ведомстве. - Предварительная сумма материального ущерба превысила 2,6 миллиона долларов США. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По появившейся информации, одним из задержанных оказался брат Андрея Альшевских депутата Государственной Думы от Свердловской области.

- Ошарашен новостью о брате, - написал Андрей Альшевских на своей странице Facebook. - Мы все взрослые люди. Каждый несет ответственность за свои решения и поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU