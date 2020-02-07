«Лыжня России» в Свердловской области состоится, несмотря на коронавирус

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:04:59+03:00

Сейчас в регионе обследовали уже 22 человека, которые вернулись из Китая и у которых в течение 14 дней поднялась температура. У всех диагностировали ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге один из стартов пройдет в 200 метрах от санатория «Бодрость», куда свозят китайцев

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В Свердловской области не станут отменять старты «Лыжни России» несмотря на угрозу распространения коранавируса. Эту информацию подтвердили в пресс-службе минестерства спорта региона.

Главный старт гонки пройдет в Нижнем Тагиле на стадионе «Старатель», где ждут главу области Евгения Куйвашева и руководителя управления ФСБ Среднего Урала.

Отметим, что в Екатеринбурге один из стартов пройдет на стадионе «Калининец», расположенный в 200 метрах от санатория «Бодрость». Именно туда сейчас из Кольцово свозят китайцев, чтобы проверить на коронавирус.

Сейчас в регионе обследовали уже 22 человека, которые вернулись из Китая и у которых в течение 14 дней поднялась температура. У всех диагностировали ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU