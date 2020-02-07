«Лыжня России» в Свердловской области состоится, несмотря на коронавирус
В Свердловской области не станут отменять старты «Лыжни России» несмотря на угрозу распространения коранавируса. Эту информацию подтвердили в пресс-службе минестерства спорта региона.
Главный старт гонки пройдет в Нижнем Тагиле на стадионе «Старатель», где ждут главу области Евгения Куйвашева и руководителя управления ФСБ Среднего Урала.
Отметим, что в Екатеринбурге один из стартов пройдет на стадионе «Калининец», расположенный в 200 метрах от санатория «Бодрость». Именно туда сейчас из Кольцово свозят китайцев, чтобы проверить на коронавирус.
Сейчас в регионе обследовали уже 22 человека, которые вернулись из Китая и у которых в течение 14 дней поднялась температура. У всех диагностировали ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU