2020-02-07T09:36:39+03:00
Общество

В Свердловской области проверили на коронавирус 22 человека, вернувшихся из Китая и простудившихся

Опасной болезни у них не обнаружили
Данил СВЕЧКОВ
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Коронавируса в Свердловской области не обнаружили.Коронавируса в Свердловской области не обнаружили.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за эпидемии коронавируса в Китае в екатеринбургском аэропорту Кольцово предпринимают дополнительные меры профилактики. Так, специалисты дважды проверяют тепловизором всех, кто прибывает на самолетах из стран, в которых были зарегистрированы случаи заболевания.

- Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на коронавирусную инфекцию, - уточняют в Роспотребнадзоре по Свердловской области. - В Свердловской области развернут обсерватор для изоляции граждан КНР, прибывающих на территорию региона. За ними будет установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней со дня прибытия.

К настоящему моменту в регионе обследовали уже 22 человека, которые вернулись из Китая и у которых в течение 14 дней поднялась температура. Хорошая новость - коронавируса у них не обнаружили. Обычное ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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