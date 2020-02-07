Оставил предсмертную записку: на Урале 12-летний школьник покончил с собой из-за травли
В Качканаре вблизи железнодорожных путей нашли тело 12-летнего ученика лицея № 6 Андрея Иванова (имя ребенка изменено – прим.ред.). Как рассказали «КП» знакомые мальчика, при себе у него была большая предсмертная записка.
- Я уверена, что это все из-за травли, Андрея обижали одноклассники. А сам он был тихим и спокойным, - рассказывает подруга погибшего.
Мама мальчика подтвердила наличие предсмертной записки.
- Ее забрали следователи, мне пока не говорят, что в ней написано, - поделилась мать школьника.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать гибель ребенка. Напомним, что в конце прошлого года при схожих обстоятельствах погибли две школьницы в Красноуфимске.
ИСТОЧНИК KP.RU