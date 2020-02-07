2020-02-07T09:12:36+03:00
Происшествия

Оставил предсмертную записку: на Урале 12-летний школьник покончил с собой из-за травли

Тело мальчика обнаружила бригада железнодорожного поезда
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: друзья погибшегоФото: друзья погибшего
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В Качканаре вблизи железнодорожных путей нашли тело 12-летнего ученика лицея № 6 Андрея Иванова (имя ребенка изменено – прим.ред.). Как рассказали «КП» знакомые мальчика, при себе у него была большая предсмертная записка.

- Я уверена, что это все из-за травли, Андрея обижали одноклассники. А сам он был тихим и спокойным, - рассказывает подруга погибшего.

Мама мальчика подтвердила наличие предсмертной записки.

- Ее забрали следователи, мне пока не говорят, что в ней написано, - поделилась мать школьника.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать гибель ребенка. Напомним, что в конце прошлого года при схожих обстоятельствах погибли две школьницы в Красноуфимске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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