Маршрут 052 автобуса в Екатеринбурге продлили до «Полесья»
В Екатеринбурге немного изменился маршрут автобуса №052. Как сообщают в администрации города, с 8 февраля его продлят для удобства пассажиров.
- В целях улучшения транспортного обслуживания населения изменил схему автобусного маршрута № 052 «Авангард – Онуфриева», - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - С 8 февраля 2020 года движение автобусов по маршруту № 052 будет продлено до конечного пункта «Полесье».
От «Полесья» автобусы будут ходить к конечному пункту «Авангард» по улицам Академика Вонсовского - Амундсена и далее по существующему маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU