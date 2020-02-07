2020-02-07T08:44:47+03:00
Общество

Маршрут 052 автобуса в Екатеринбурге продлили до «Полесья»

Он начнет ходить по новому с 8 февраля
Данил СВЕЧКОВ
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От «Полесья» автобусы будут ходить к конечному пункту «Авангард» по улицам Академика Вонсовского - Амундсена.От «Полесья» автобусы будут ходить к конечному пункту «Авангард» по улицам Академика Вонсовского - Амундсена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге немного изменился маршрут автобуса №052. Как сообщают в администрации города, с 8 февраля его продлят для удобства пассажиров.

- В целях улучшения транспортного обслуживания населения изменил схему автобусного маршрута № 052 «Авангард – Онуфриева», - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - С 8 февраля 2020 года движение автобусов по маршруту № 052 будет продлено до конечного пункта «Полесье».

От «Полесья» автобусы будут ходить к конечному пункту «Авангард» по улицам Академика Вонсовского - Амундсена и далее по существующему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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