6 Февр. 2020 2020-02-06T20:03:02+03:00

В Екатеринбурге за три дня ОРВИ заболели больше 11 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три дня пневмонией заболели больше 500 человек

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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на треть. За три дня пневмонией заболели больше 500 человек. С ОРВИ в больницы региона обратились больше 26 тысяч человек.

- В период с 3 по 5 февраля 2020 года в регионе зарегистрировано 26815 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, что выше аналогичного периода (понедельник-среда) прошлой недели на 31%, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

В Екатеринбурге показатель заболеваемости также выше, чем на прошлой неделе – на 24%. Специалистами зарегистрировано больше 11 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

Кроме того специалистами продолжаются профилактические мероприятия в отношении коронавирусной инфекции. Это касается и пункта пропуска через государственную границу. В Кольцово проводится двойной тепловизионный контроль всех бортов, прибывающих с территории стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания.

К сегодняшнему дню обследовали 19 граждан, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ. Результаты исследований у всех отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU