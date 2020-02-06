2020-02-06T20:03:02+03:00
Общество

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на треть

За три дня пневмонией заболели больше 500 человек
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге за три дня ОРВИ заболели больше 11 тысяч человекВ Екатеринбурге за три дня ОРВИ заболели больше 11 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на треть. За три дня пневмонией заболели больше 500 человек. С ОРВИ в больницы региона обратились больше 26 тысяч человек.

- В период с 3 по 5 февраля 2020 года в регионе зарегистрировано 26815 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, что выше аналогичного периода (понедельник-среда) прошлой недели на 31%, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

В Екатеринбурге показатель заболеваемости также выше, чем на прошлой неделе – на 24%. Специалистами зарегистрировано больше 11 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

Кроме того специалистами продолжаются профилактические мероприятия в отношении коронавирусной инфекции. Это касается и пункта пропуска через государственную границу. В Кольцово проводится двойной тепловизионный контроль всех бортов, прибывающих с территории стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания.

К сегодняшнему дню обследовали 19 граждан, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ. Результаты исследований у всех отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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