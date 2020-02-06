6 Февр. 2020 2020-02-06T18:14:07+03:00

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В Екатеринбурге за 85 миллионов продают трехэтажный пентхаус с лифтом. Объявление о продаже выставили на сайте N1.RU. Квартира находится в элитном ЖК на Московской на 25 - 27 этажах. Площадь шикарного пентхауса - 550 квадратных метров. Два этажа жилые, а на третьем - терраса.

Фото: N1.RU

В помещении есть три спальни, в каждой из которой есть своя гардеробная и санузел, большая гостиная, переходящая в кухню, и прачечная. На одном из этажей находится небольшой бассейн. Фишкой шикарного интерьера пентхауса являются четыре грандиозные колонны и шестиметровые витражные стилистические стекла.

Напомним, недавно мы писали, что в мини-поселке «Исеть» рядом с ЦПКиО продают шикарную квартиру с колоннами и лепниной за 55 миллионов.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU