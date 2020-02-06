В Екатеринбурге за 85 миллионов продают трехэтажный пентхаус с лифтом
В Екатеринбурге за 85 миллионов продают трехэтажный пентхаус с лифтом. Объявление о продаже выставили на сайте N1.RU. Квартира находится в элитном ЖК на Московской на 25 - 27 этажах. Площадь шикарного пентхауса - 550 квадратных метров. Два этажа жилые, а на третьем - терраса.
Фото: N1.RU
В помещении есть три спальни, в каждой из которой есть своя гардеробная и санузел, большая гостиная, переходящая в кухню, и прачечная. На одном из этажей находится небольшой бассейн. Фишкой шикарного интерьера пентхауса являются четыре грандиозные колонны и шестиметровые витражные стилистические стекла.
Напомним, недавно мы писали, что в мини-поселке «Исеть» рядом с ЦПКиО продают шикарную квартиру с колоннами и лепниной за 55 миллионов.
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU