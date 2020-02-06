Лидеру секты, где убили ребенка, не удалось обжаловать меру пресечения в Екатеринбурге

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:25:33+03:00

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Лидеру секты «Ученики Иисуса Христа», где убили ребенка, не удалось обжаловать меру пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе Областного суда. Напомним, суд продлил арест Земфире Гайнуллиной и отцу мальчика Ивану Казанцеву, обвиняемому в убийстве, до 27 мая.

Земфиру Гайнуллину обвиняют в «соучастии в убийстве» девятилетнего сына Ивана Казанцева. Мальчик погиб, когда сектанты решили из него «изгонять бесов». Изувеченное тело ребенка нашли в лесопарковой зоне неподалеку от дома родителей в ночь на 28 ноября. По горячим следам удалось задержать мать мальчика, а отец к тому времени уже подался в бега вместе с другими сектантами. Позже их задержали в Уфе.

Ранее источник «КП» в силовых структурах сообщил, что уголовное дело было признано сложным и уже передано в третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU