Лидеру секты, где убили ребенка, не удалось обжаловать меру пресечения в Екатеринбурге
Лидеру секты «Ученики Иисуса Христа», где убили ребенка, не удалось обжаловать меру пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе Областного суда. Напомним, суд продлил арест Земфире Гайнуллиной и отцу мальчика Ивану Казанцеву, обвиняемому в убийстве, до 27 мая.
Земфиру Гайнуллину обвиняют в «соучастии в убийстве» девятилетнего сына Ивана Казанцева. Мальчик погиб, когда сектанты решили из него «изгонять бесов». Изувеченное тело ребенка нашли в лесопарковой зоне неподалеку от дома родителей в ночь на 28 ноября. По горячим следам удалось задержать мать мальчика, а отец к тому времени уже подался в бега вместе с другими сектантами. Позже их задержали в Уфе.
Ранее источник «КП» в силовых структурах сообщил, что уголовное дело было признано сложным и уже передано в третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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