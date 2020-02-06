Перевозки контейнеров на СвЖД в январе выросли на 70 %

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:22:33+03:00

В целом по сети «РЖД» во всех видах сообщения в январе было перевезено 435 тысяч контейнеров ДФЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 36,3 тысячи контейнеров ДФЭ

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В январе 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 36,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 70 % больше, чем в январе 2019 года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 81,9 % и составило 26,6 тыс. ДФЭ (перевезено 482,1 тыс. тонн грузов, +67,1 %), в том числе:

· нефть и нефтепродукты - 3,9 тыс. ДФЭ (+6,6 % к уровню января 2019 года);

· черные металлы - 1,1 тыс. (+30,5 %);

· лесные грузы -1,7 тыс. (+5,5 %);

· бумага - 2,7 тыс. (+3,7 %);

· цветные металлы - 1,6 тыс. (+30,8%);

· химикаты и сода - 14 тыс. (рост в 4,6 раза);

· строительные грузы - 203 (-2,9 %);

· огнеупоры - 407 (-4,5 %);

· метизы - 377 (-5,7 %).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе 2020 года было перевезено 435 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,2 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

ДФЭ - условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.