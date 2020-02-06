«Черные лесорубы» вырубили деревьев в Свердловской области на полмиллиарда рублей
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу подсчитал, насколько сократились леса Свердловской области за прошлый год из-за нелегальной вырубки. Также они вычислили, какой это ущерб принесло региональному бюджету.
- В Свердловской области объем нелегальной заготовки составил 39 085 кубометров, ущерб - 563 миллиона 916 тысяч рублей, - уточняют в Департаменте лесного хозяйства. - В 2018 году было 41 125 кубометров на 489 миллионов 847 тысяч рублей.
Свердловская область в этом плане своеобразный рекордсмен. От «черных лесорубов» также пострадали и другие регионы УрФО, однако в них общая сумма ущерба варьируется от 16 до 128 миллионов рублей. А полмиллиарда - только у нас.
ИСТОЧНИК KP.RU