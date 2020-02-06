Екатеринбуржца, жестоко избившего своего слепого отца, лишили свободы на 1 год и 6 месяцев

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:46:25+03:00

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В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказался 48-летний мужчина, который обвинялся в избиении своего слепого отца. В июне, находясь дома, он два раза ударил его своей головой по лицу, после чего прижал к стене и принялся бить кулаком.

- Пенсионер упал на пол, при этом ударился о дверной косяк, - поясняют в прокуратуре Свердловской области. - Далее подсудимый, воспользовавшись тем, что его пожилой отец лежит на полу, нанес не менее трех ударов кулаками в область затылочной части головы, а также не менее восьми ударов обеими ногами в область туловища и ребер потерпевшего.

В итоге он сломал ему шесть ребер. Но этим все не ограничилось. Спустя пару месяцев сын снова избил отца, при этом угрожая ему убийством.

- Согласно заключению эксперта, пенсионеру были причинены телесные повреждения в виде перелома правой верхнечелюстной кости, в том числе глазничной поверхности, перелом правой носовой кости, перелом глазничной пластины, которые расценены как вред здоровью средней тяжести, - добавили в ведомстве.

Суд признал его виновным и отправил в колонию-поселение на 1 год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU