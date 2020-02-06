Ударил ножом в грудь: в Каменске-Уральском мужчина убил друга

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:10:54+03:00

Следователи будут просить суд отправить его в СИЗО

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В Каменске-Уральске 42-летний мужчина обвиняется в убийстве друга. По версии следствия, он зарезал приятеля в ходе застолья на улице Добролюбова.

- На почве ссоры подозреваемый вооружился хозяйственно-бытовым ножом, которым причинил своему оппоненту колото-резаные ранения грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ближайшее время следователи попросят суд арестовать на время расследования обвиняемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

-Орудие преступления, которое подозреваемый захватил с собой, скрываясь с места происшествия, впоследствии было обнаружено сотрудниками уголовного розыска полиции во дворах, недалеко от дома, где произошли описываемые события, - добавил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU