2020-02-06T10:44:14+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП, где погибла преподаватель Института связи

Евгений Стоянов
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В 2016 году Наталья Генриховна получила почетную грамоту от главы Администрации города. Фото: пресс-служба Института связиВ 2016 году Наталья Генриховна получила почетную грамоту от главы Администрации города. Фото: пресс-служба Института связи
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В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, по вине которого погибла преподаватель кафедры информационных систем и технологий Института связи Наталья Бикбулатова. Она шла на работу, до здания Института ей оставалось пройти около 300 метров. Но Наталья оказалась сбита машиной.

Мужчиной, устроившим ДТП, оказался 40-летний Арсений Саркисян. Верх-Исетский районный суд признал его виновным по части три статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Установлено, что 24 мая 2019 года около 9 часов 27 минут Саркисян управлял технически исправным автомобилем Kia Ceed двигаясь по левой полосе движения по улице Крауля со стороны Токарей по направлению к улице Мельникова, - рассказывают в прокуратуре Свердловской области.

Приближаясь к светофору перекрестке Крауля и Мельникова, Саркисян хотел развернуться. Водитель выехав на регулируемый перекресток на зеленый сигнал светофора, но мужчина не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречному автомобилю «Лада-217030», ехавшему во встречном направлении. В итоге машины столкнулись. От удара отечественную легковушку вынесло на тротуар. Там машина наехала на женщину-пешехода. Она получила сильные травмы и в этот же день умерла в больнице.

- Вину в совершении преступления Саркисян в судебном заседании признал в полном объеме, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил Арсению Саркисяну наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он три года будет лишен права управлять автомобилями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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