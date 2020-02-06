Дроздовая, Беличья, Купавок: в Екатеринбурге появилось три новые улицы

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:59:52+03:00

Все они находятся в Октябрьском районе города

Изменить размер текста: A A

У Екатеринбурга появилось три новых улицы, сообщает пресс-служба администрации. Все они находятся на территории Октябрьского района в поселке Исток.

- Ранее, 8 ноября 2019 года, решение о наименовании этих элементов улично-дорожной сети в Октябрьском районе мегаполиса было принято на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург», - сообщает департамент информационной политики администрации города.

Названия новых улиц Дроздовая, улица Беличья, улица Купавок.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Ковальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU