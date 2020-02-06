Дроздовая, Беличья, Купавок: в Екатеринбурге появилось три новые улицы
У Екатеринбурга появилось три новых улицы, сообщает пресс-служба администрации. Все они находятся на территории Октябрьского района в поселке Исток.
- Ранее, 8 ноября 2019 года, решение о наименовании этих элементов улично-дорожной сети в Октябрьском районе мегаполиса было принято на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург», - сообщает департамент информационной политики администрации города.
Названия новых улиц Дроздовая, улица Беличья, улица Купавок.
Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Ковальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU