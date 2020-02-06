2020-02-06T09:59:52+03:00
Общество

Дроздовая, Беличья, Купавок: в Екатеринбурге появилось три новые улицы

Все они находятся в Октябрьском районе города
Юлия СТАЛИНА
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Фото: google.mapsФото: google.maps
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У Екатеринбурга появилось три новых улицы, сообщает пресс-служба администрации. Все они находятся на территории Октябрьского района в поселке Исток.

- Ранее, 8 ноября 2019 года, решение о наименовании этих элементов улично-дорожной сети в Октябрьском районе мегаполиса было принято на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург», - сообщает департамент информационной политики администрации города.

Названия новых улиц Дроздовая, улица Беличья, улица Купавок.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Ковальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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