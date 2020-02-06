Пьют чай и сидят в соцсетях: специалисты узнали, чем занимаются екатеринбуржцы на рабочем месте
Жители Екатеринбурга предпочитают отвлекаться от работы на соцсети и коллег. Это выяснили аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру среди 815 горожан. По словам уральцев, они устраивают себе перерыв два-три раза в день. Всего 10% отдыхают не чаще одного раза, а 4% признались, что делают это постоянно.
- 42% болтают с коллегами, 44% пьют чай, а 32% просматривают соцсети. 26% горожан выходят на прогулку, когда хотят отвлечься, а 9% читают книги. 12% смотрят видео на YouTube, 18% играют в игры на компьютере или смартфоне, - рассказали в Зарплата.ру.
Есть и необычные варианты отдыха от работы: некоторые любят поспать на работе, а кто-то в свободное время учится чему-то новому. 87% респондентов отметили, что такие рабочие перерывы придают им сил и повышают работоспособность.
ИСТОЧНИК KP.RU