Не проскользнула: в центре Екатеринбурга маршрутку зажало между двумя автобусами
У междугороднего автобуса поврежден корпус и выбиты стекла
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Контакте».
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В Екатеринбурге маршрутку № 0150, которая везла людей из Березовского, зажало между автобусами. ДТП случилось в центре города на остановке Главпочтамт. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Контакте».
Водитель маршрутки попытался проскочить между автобусами, но не смог втиснуться. У автомобиля поврежден корпус и разбито окно.
Из людей в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU