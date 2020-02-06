2020-02-06T08:43:53+03:00
Происшествия

Не проскользнула: в центре Екатеринбурга маршрутку зажало между двумя автобусами

У междугороднего автобуса поврежден корпус и выбиты стекла
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Контакте».Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Контакте».
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В Екатеринбурге маршрутку № 0150, которая везла людей из Березовского, зажало между автобусами. ДТП случилось в центре города на остановке Главпочтамт. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Контакте».

Водитель маршрутки попытался проскочить между автобусами, но не смог втиснуться. У автомобиля поврежден корпус и разбито окно.

Из людей в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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