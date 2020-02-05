На Урале будут судить зэка, пытавшегося дать взятку надзирателю
В Ивделе будут судить 50-летнего осужденного местной колонии, который пытался дать взятку в три тысячи рублей надзирателю ИК-63. По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый, отбывая наказание, предложил деньги сотруднику за пронос мобильного телефона.
- Изобличён обвиняемый был в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проведённого сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, которым о факте склонения к коррупционному правонарушению сообщил указанный сотрудник исправительной колонии, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.
Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU