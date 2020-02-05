На Урале будут судить зэка, пытавшегося дать взятку надзирателю

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:12:55+03:00

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ивделе будут судить 50-летнего осужденного местной колонии, который пытался дать взятку в три тысячи рублей надзирателю ИК-63. По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый, отбывая наказание, предложил деньги сотруднику за пронос мобильного телефона.

- Изобличён обвиняемый был в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проведённого сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, которым о факте склонения к коррупционному правонарушению сообщил указанный сотрудник исправительной колонии, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU