2020-02-05T19:12:55+03:00
Происшествия

На Урале будут судить зэка, пытавшегося дать взятку надзирателю

Осужденный предложил деньги взамен на право использования телефона
Олег ГАЛИМОВ
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Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивделе будут судить 50-летнего осужденного местной колонии, который пытался дать взятку в три тысячи рублей надзирателю ИК-63. По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый, отбывая наказание, предложил деньги сотруднику за пронос мобильного телефона.

- Изобличён обвиняемый был в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проведённого сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, которым о факте склонения к коррупционному правонарушению сообщил указанный сотрудник исправительной колонии, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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