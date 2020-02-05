2020-02-05T18:04:09+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге легковушка сбила спешащего на трамвай подростка

Юношу госпитализировали с ушибом груди и переломом руки
Олег ГАЛИМОВ
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С начала 2020 года в Свердловской области 79 человек попали под колеса автомобилейС начала 2020 года в Свердловской области 79 человек попали под колеса автомобилейФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2020 года в Свердловской области 79 человек попали под колеса автомобилей. В авариях погибли шесть человек, остальные – получили травмы. Среди пострадавших девять детей.

- Например, в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров, водитель Lada сбил 15-летнего мальчика. Юношу госпитализировали с ушибом груди и переломом руки, - сообщают в ГИБДД.

Выяснилось, что школьник перебегал дорогу на красный сигнал, так как торопился на трамвай. Напомним, что рядом с УрФУ таксист сбил девочку, спешащей на автобус.

- Взрослым необходимо ежедневно проводить с детьми разъяснительные беседы, подсказать детям, как вести себя на остановках общественного транспорта, разъяснить подросткам об опасностях, которые могут возникнуть при переходе дороги даже по пешеходному переходу, а также личным примером демонстрировать детям соблюдение ПДД, - добавили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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