В Екатеринбурге легковушка сбила спешащего на трамвай подростка

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:04:09+03:00

С начала 2020 года в Свердловской области 79 человек попали под колеса автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С начала 2020 года в Свердловской области 79 человек попали под колеса автомобилей. В авариях погибли шесть человек, остальные – получили травмы. Среди пострадавших девять детей.

- Например, в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров, водитель Lada сбил 15-летнего мальчика. Юношу госпитализировали с ушибом груди и переломом руки, - сообщают в ГИБДД.

Выяснилось, что школьник перебегал дорогу на красный сигнал, так как торопился на трамвай. Напомним, что рядом с УрФУ таксист сбил девочку, спешащей на автобус.

- Взрослым необходимо ежедневно проводить с детьми разъяснительные беседы, подсказать детям, как вести себя на остановках общественного транспорта, разъяснить подросткам об опасностях, которые могут возникнуть при переходе дороги даже по пешеходному переходу, а также личным примером демонстрировать детям соблюдение ПДД, - добавили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU