Движение затруднено: под Екатеринбургом столкнулись две фуры и три автомобиля

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:51:50+03:00

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На трассе Екатеринбург-Первоуральск образовалась огромная пробка из-за восьми аварий с участием двух фур и трех легковушек. По данным ГИБДД, ДТП произошли 327-го по 330-й километр трассы.

Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

- Инспекторы ГИБДД на месте оформляют происшествия, выясняют причины, а также регулируют движение, так как наблюдается скопление транспорта, - отметили в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции.

Отметим, что в ближайшие сутки в регионе сохранится теплая погода с обильными осадками. В МЧС призывают отказаться от дальних поездок на личном транспорте. По информации синоптиков 5 февраля местами в Свердловской области ожидается сильный мокрый снег, гололедица и порывы ветра до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU