Сделал 77 «закладок»: в Екатеринбурге осудили мужчину, несколько лет продававшего наркотики

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:01:54+03:00

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В Березовском вынесли приговор наркоторговцу, у которого обнаружили 5 килограммов наркотиков. Мужчина успел разместить зелье в 77 закладках на территории Екатеринбурга.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, наркоторговцем оказался 32-летний екатеринбуржец Александр Бабиков.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2015 по 2019 годы Бабиков, являясь участником организованной преступной группы, работал в интернет-магазине, через который велось распространение наркотиков на территории Екатеринбурга и Свердловской области, - рассказали в прокуратуре.

В задачи Бабикова входили: расфасовка крупных партий наркотиков на разовые дозы и их упаковка и размещение в тайниках. Для этих целей участниками шайками использовалась съемная квартира в одном из домов по улице Шейнкмана в Екатеринбурге.

- Александр Бабиков был задержан на месте преступления на окраине Березовского, вблизи автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», когда намеревался забрать из тайника очередную оптовую партию наркотического средства массой более 1 кг. в целях дальнейшего распространения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе обыска в съемной квартире на Шейнкмана силовики нашли и изъяли около 4 кг. наркотиков разных видов, в том числе, амфетамин, героин, гашиш и другие синтетические наркотики, которые Бабиков получил в предыдущей партии. В прокуратуре уточнили, что они располагались в многоквартирных домах на территории Кировского района.

- Материалы уголовного дела в отношении неустановленных подельников выделены в отдельное производство. Березовский городской суд назначил Александру Бабикову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере». Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

- Выявили, задержали и изобличили ныне осужденного гражданина в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД области совместно с коллегами из ОВД Березовского. Расследовал резонансное дело и успешно довел его до приговора следователь ГСУ главка майор юстиции Дмитрий Булатов. Чтобы направить материалы с обвинительным заключением в суд ему потребовалось 5,5 месяцев. Дело состояло из 8 томов. По данным следствия, осужденный только за одни сутки способен был организовать порядка 100 криминальных закладок смертоносного товара. Его заработная плата за месяц могла составлять от 300 до 500 тысяч рублей. Официально он был индивидуальным предпринимателем, который имел в столице Среднего Урала собственный салон красоты, теперь он ему лишь будет сниться на тюремных нарах, - поделился мнением по результатам судебного разбирательства пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU