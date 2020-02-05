Главный санитарный врач области распорядился изолировать уральцев, у которых выявили подозрения на коронавирус
В Свердловской области Роспотребнадзор и медики продолжают продолжают выполнять меры, чтобы оградить уральцев от коронавируса.
5 февраля главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление «О введении ограничительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
- Предполагается незамедлительно изолировать и госпитализовать в медицинские организации больных, лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактировавших с ними лиц, а также провести изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение за гражданами КНР, имеющими вид на жительство в Российской Федерации, при их возвращении из Китая, - рассказали в свердловском Роспотребнадзоре.
Кроме того, продолжается контроль за людьми, возвращающимися из Китая. Наблюдение за такими людьми длится в течении 14 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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