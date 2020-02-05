2020-02-05T13:22:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге сокращают популярные маршруты общественного транспорта

Часть и вовсе отменят
Лев ИСТОМИН
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Система общественного транспорта изменится до 1 июляСистема общественного транспорта изменится до 1 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург откажется от нескольких популярных маршрутов общественного транспорта. Изменения в транспортной схеме города проведут до 1 июля 2020 года. Соответствующее постановление подписал мэр уральской столицы Александр Высокинский.

Чиновники уменьшат количество автобусов на маршрутах №64 (это единственный автобус, который курсирует до микрорайона «Мичуринский»), №15, 033, 039 и 030. Меньше трамваев станет на маршрутах 5а, 7, 9, 12, 16, 22 и 32, а также 1, 2, 4, 6, 15, 18, 20, 23, 24. Сокращение коснется и троллейбусов, их станет меньше на рейсах по маршрутам № 1, 3, 5, 20. Троллейбусные маршруты № 17, 18 и 19 отменят из-за низкого пассажирского потока.

Общественный транспорт по нескольким маршрутам будет ходить чаще. Это касается автобусов № 18, 61, 24 и 052, троллейбусов № 6, 7, 9, 15, а также трамваев № 5, 8, 13, 14, 19, 25 и 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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