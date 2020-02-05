Грядет гололед: ГИБДД рекомендует водителям не выезжать на дороги вечером 5 февраля

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:47:17+03:00

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Грядущим вечером уральским автомобилистам стоит быть осторожнее - по прогнозам синоптиков после утреннего потепления, когда все растаяло, температура воздуха вновь примет отрицательные значения. Из-за этого ожидается гололед.

- 5 февраля, в Свердловской области ожидается значительное понижение температуры воздуха, возможны осадки в виде снега, усиление ветра, - предупреждают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Из-за выпадения снега и отрицательных температур на автодорогах возможно образование наката и заносов, ухудшение видимости. Неблагоприятные метеорологические и дорожные условия могут спровоцировать всплеск числа дорожно-транспортных происшествий и затруднения движения, особенно в городской черте.

В связи с этим, Госавтоинспекция рекомендует неопытным водителям вообще отказаться от поездок на личных автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU