5 Февр. 2020 2020-02-05T11:49:17+03:00

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Михаил Асташов, параатлет, который устроился работать курьером Яндекс.Еды, решил стать блогером. Об этом молодой человек объявил в своем «Инстаграме».

- Я сейчас нахожусь в любимом бассейне училища Олимпийского резерва на тренеровке. Мне друзья подарили специально оборудованную селфи-палку под протез. Чтобы я мог вести видео-блог. В связи с последними событиями, мне видимо придется начать обозревать себя и таких же людей как я. Мы можем все, мы на многое способны. Что мы тоже крутые, -объясняет Михаил Асташов.

В начале недели екатеринбуржцев восхитил необычный доставщик еды, которого заметили в ТЦ «Гринвич». У молодого человека нет рук и ног, передвигается он на специальных протезах. Оказалось, что в брендовой одежде желтого цвета спортсмет паратриатлонист. Мгновенно на Михаила обрушилась популярность. Позже он объяснил, почему устроился на работу. Говорит, что хотел поднять себе самооценку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758868" frameborder="0"></iframe> Параатлет без рук и ног, который устроился курьером в Екатеринбурге, решил стать блогером.Видео: Instagram astashov03 Михаила Асташова

ИСТОЧНИК KP.RU