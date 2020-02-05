2020-02-05T11:49:17+03:00
Общество

Параатлет без рук и ног, который устроился курьером в Екатеринбурге, решил стать блогером

Михаил Асташов не ожидал такой мгновенной популярности
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: Instagram Антона ШипулинаФото: Instagram Антона Шипулина
Изменить размер текста:

Михаил Асташов, параатлет, который устроился работать курьером Яндекс.Еды, решил стать блогером. Об этом молодой человек объявил в своем «Инстаграме».

- Я сейчас нахожусь в любимом бассейне училища Олимпийского резерва на тренеровке. Мне друзья подарили специально оборудованную селфи-палку под протез. Чтобы я мог вести видео-блог. В связи с последними событиями, мне видимо придется начать обозревать себя и таких же людей как я. Мы можем все, мы на многое способны. Что мы тоже крутые, -объясняет Михаил Асташов.

В начале недели екатеринбуржцев восхитил необычный доставщик еды, которого заметили в ТЦ «Гринвич». У молодого человека нет рук и ног, передвигается он на специальных протезах. Оказалось, что в брендовой одежде желтого цвета спортсмет паратриатлонист. Мгновенно на Михаила обрушилась популярность. Позже он объяснил, почему устроился на работу. Говорит, что хотел поднять себе самооценку.

Параатлет без рук и ног, который устроился курьером в Екатеринбурге, решил стать блогером.Видео: Instagram astashov03 Михаила Асташова

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сделал 77 «закладок»: в Екатеринбурге осудили мужчину, несколько лет продававшего наркотики
Главный санитарный врач области распорядился изолировать уральцев, у которых выявили подозрения на коронавирус
«Уральские авиалинии» начали продавать дешевые билеты в Крым: рассказываем, кто сможет воспользоваться льготами
В Екатеринбурге сокращают популярные маршруты общественного транспорта
Где дешевле снять квартиру: топ российских городов
Грядет гололед: ГИБДД рекомендует водителям не выезжать на дороги вечером 5 февраля
Параатлет без рук и ног, который устроился курьером в Екатеринбурге, решил стать блогером
Рядом с УрФУ таксист сбила 15-летнюю школьницу
В Талице отца, задолжавшего дочери 880 тысяч рублей по алиментам, лишили свободы на 5 месяцев
Смертельная забава: в Каменске-Уральском подростки выламывают двери лифтов
Спасатели всю ночь ехали за ней по тайге: с севера Свердловской области эвакуировали 37-летнюю туристку
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Уральские музыканты помогут собрать 160 миллионов на лекарство маленькой Ане Новожиловой
Цех объединенных адъюстажей ЕВРАЗ НТМК передал «Эстафету добрых дел» крупносортному цеху
«Юмор закончился»: Дмитрий Рогозин ответил Ивану Урганту на шутку о екатеринбургском космонавте
Строят много, покупают мало: на Урале упали темпы продажи жилья