Спасатели всю ночь ехали за ней по тайге: с севера Свердловской области эвакуировали 37-летнюю туристку

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:46:44+03:00

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В среду днем от участников туристической группы, которая находится на севере Свердловской области, поступил звонок в МЧС - женщине, которая шла с ними, стало плохо. У нее сутки держалась высокая температура. В итоге ей на помощь отправилась группа спасателей. Им пришлось преодолеть на снегоходах 190 километров по пересеченной местности, чтобы добраться до нее.

- Спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда сегодня утром эвакуировали с базы Ильича заболевшую туристку, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Сначала на снегоходах, а затем на УАЗиках спасатели эвакуировали 37-летнюю женщину в район поселка Северный, что в 25 километрах от Ивделя. Там они передали туристку медикам, которые доставили ее в горбольницу.

Отметим, что спасателей было пять. Они находились в пути всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU