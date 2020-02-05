Цех объединенных адъюстажей ЕВРАЗ НТМК передал «Эстафету добрых дел» крупносортному цеху

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:32:13+03:00

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Сотрудники ЦОА построили две новые веранды на месте старых, оборудовали колясочную, которой раньше не было, отремонтировали крыльцо у центрального входа, починили электропечь на кухне, установили двери запасного входа в детский сад. Помимо этого при поддержке депутатов Законодательного собрания Свердловской области Владимира Радаева и Алексея Кушнарева приобретено 12 пластиковых окон.

- Благодарю коллектив за неравнодушие. Практически все работники нашего цеха активно предлагали свою помощь: закупили стройматериалы, проводили ремонт в выходные дни, - отметил начальник цеха объединенных адъюстажей ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Бецгольд.

Ильшат Фаляхиев, сменный мастер цеха объединенных адъюстажей ЕВРАЗ НТМК принимал активное участие в ремонте детского сада

«Эстафета добрых дел» началась на ЕВРАЗ НТМК три года назад. В ней приняли участие уже 11 подразделений комбината.