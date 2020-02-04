2020-02-04T20:04:24+03:00
Происшествия

Думали, что взрыв: на ВИЗе женщину увезли на «скорой»

О происшествии сообщили пользователи в социальной сети, но в МЧС и полиции информацию не подтвердили
Данил СВЕЧКОВ
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На запись очевидцев попали несколько людей, которые несли к "скорой" женщину. Фото: кадр с видеозаписи сообщества "Инцидент.Екатеринбург", vk.comНа запись очевидцев попали несколько людей, которые несли к "скорой" женщину. Фото: кадр с видеозаписи сообщества "Инцидент.Екатеринбург", vk.com
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Вечером, 4 февраля, в социальной сети Вконтакте появилось сообщение о том, что якобы на улице Пирогова произошел некий взрыв. В частности, информацию об этом опубликовал паблик "Инцидент.Екатеринбург" со ссылкой на своего подписчика Владислава.

"На Пирогова, 4 был взрыв. Кто-то может знает, что случилось? Приехала скорая и реанимация" - сообщается в паблике "Инцидент.Екатеринбург"

Однако информацию о взрыве не подтвердили ни в МЧС, ни в полиции.

- По адресу для проверки информации, поступившей из СМИ, выезжала следственно-оперативная группа полиции для установления обстоятельств, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Информация о взрыве не подтвердилась. Просто одной женщине на улице стало плохо.

Женщине на улице Пирогова стало плохо, из-за этого прохожие ей вызвали "скорую". Фото: кадр с видеозаписи сообщества "Инцидент.Екатеринбург", vk.com

Женщине на улице Пирогова стало плохо, из-за этого прохожие ей вызвали "скорую". Фото: кадр с видеозаписи сообщества "Инцидент.Екатеринбург", vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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Думали, что взрыв: на ВИЗе женщину увезли на «скорой»
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