Думали, что взрыв: на ВИЗе женщину увезли на «скорой»
Вечером, 4 февраля, в социальной сети Вконтакте появилось сообщение о том, что якобы на улице Пирогова произошел некий взрыв. В частности, информацию об этом опубликовал паблик "Инцидент.Екатеринбург" со ссылкой на своего подписчика Владислава.
"На Пирогова, 4 был взрыв. Кто-то может знает, что случилось? Приехала скорая и реанимация" - сообщается в паблике "Инцидент.Екатеринбург"
Однако информацию о взрыве не подтвердили ни в МЧС, ни в полиции.
- По адресу для проверки информации, поступившей из СМИ, выезжала следственно-оперативная группа полиции для установления обстоятельств, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Информация о взрыве не подтвердилась. Просто одной женщине на улице стало плохо.
Женщине на улице Пирогова стало плохо, из-за этого прохожие ей вызвали "скорую". Фото: кадр с видеозаписи сообщества "Инцидент.Екатеринбург", vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU