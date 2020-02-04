В уральскую колонию отправили овсяную кашу со спрятанными в ней наркотиками

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:34:45+03:00

В смеси помимо сухофруктов были обнаружены еще и розовые таблетки. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

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В невьянской колонии ИК-46 сотрудники обнаружили необычный завтрак из овсянки и сухофруктов, который принесли в качестве посылки одному из заключенных. Необычность его была в том, что помимо самих злаков в смеси были также и некие розовые таблетки.

- Они были спрятаны ухищренным способом в пакете с кашей быстрого приготовления, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - Данная передача поступила от гражданина, проживающего в Екатеринбурге.

Оказалось, что это наркотики. Мужчину, который принес кашу с таблетками, задержали и передали в руки полиции. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU