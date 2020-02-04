2020-02-04T17:39:20+03:00
Общество

Мост через Нижнетагильский пруд, который тагильчане ждут с советских времен, начнут строить в феврале

Подрядчик приступит к подготовке техники и площадки
Данил СВЕЧКОВ
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Сегодня, 4 февраля, компания-подрядчик «АльмакорГруп» и Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила подписали дорожную карту по строительству моста. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиСегодня, 4 февраля, компания-подрядчик «АльмакорГруп» и Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила подписали дорожную карту по строительству моста. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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В Свердловской области сегодня фактически дали старт строительным работам по возведению моста через Нижнетагильский пруд – компания-подрядчик «АльмакорГруп» и Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила подписали дорожную карту по строительству сооружения, которое тагильчане ждут с советских времен.

- Подрядчик уже в феврале приступит к подготовке техники и площадки, - отмечают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Как заявлял ранее губернатор Евгений Куйвашев, появление такого инфраструктурного объекта положительно скажется не только на качестве жизни тагильчан, но и послужит улучшению делового климата, инвестиционному росту в муниципалитете.

При строительстве моста будут использоваться мощности тагильских поставщиков металлоконструкций, что позволит повысить их загрузку.

- Уже смело можно сказать, что многолетняя мечта тагильчан сбылась, - отмечает Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила. - Возвести такой мост планировали еще в первой половине прошлого столетия. Это решение проблем, связанных с логистической нагрузкой и загрязненностью воздуха в центральной части города, и более удобный и быстрый путь перемещения из одного отдаленного района в другой.

Протяженность моста с ведущими к нему дорогами составит 5,6 километра. На мосту будет четыре полосы, тротуары и система видеонаблюдения. Закончить его планируют к 2022 году. Строительство обойдется в 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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