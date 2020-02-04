2020-02-04T16:26:26+03:00
Происшествия

Уральские спасатели отправились на север региона на помощь 37-летней туристке

У женщины высокая температура. Спасателям придется пройти на снегоходах 190 километров, чтобы эвакуировать ее
Данил СВЕЧКОВ
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На спасение туристки отправилась группа из пяти человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиНа спасение туристки отправилась группа из пяти человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В третьем часу дня спасателям Ивделя поступил звонок от туристов из группы, которая находится на базе Ильича. Они сообщили, что женщине, отправившейся с ними в поход, стало плохо.

- По полученной информации, 37-летней туристке требуется медицинская помощь – в течение суток у нее держится высокая температура, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Туристическая группа находится на постоянной связи при помощи спутникового телефона.

В 17.00 к базе выдвинулась группа спасателей - пять человек на двух УАЗах, в прицепах которых находится по одному снегоходу.

- Спасателям предстоит преодолеть расстояние в 190 километров, большую часть пути – по заснеженной пересеченной местности на снегоходах, - добавили в ведомстве.

Спасательная операция продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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