Уральские спасатели отправились на север региона на помощь 37-летней туристке
В третьем часу дня спасателям Ивделя поступил звонок от туристов из группы, которая находится на базе Ильича. Они сообщили, что женщине, отправившейся с ними в поход, стало плохо.
- По полученной информации, 37-летней туристке требуется медицинская помощь – в течение суток у нее держится высокая температура, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Туристическая группа находится на постоянной связи при помощи спутникового телефона.
В 17.00 к базе выдвинулась группа спасателей - пять человек на двух УАЗах, в прицепах которых находится по одному снегоходу.
- Спасателям предстоит преодолеть расстояние в 190 километров, большую часть пути – по заснеженной пересеченной местности на снегоходах, - добавили в ведомстве.
Спасательная операция продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU