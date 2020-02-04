«Надо добавить!»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова объяснила, как нужно изменить Конституцию
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова высказалась по поводу изменений, которые власть готовится внести в Конституцию РФ. Михалкова была занята и пропустила дискуссию по этому вопросу в интернете.
Но сейчас, когда у уральской красавицы появилось время, она выступила с собственным предложением по изменению главного документа страны.
«Сразу подумала, что в тексте остро не хватает слова «красота». Там есть про любовь, доброту, уважение и справедливость. А вот про красоту нет. Надо добавить! – заявила теледива в своем аккаунте в Instagram.
Также красавица Юли Михалкова обратилась к своим подписчикам, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Однако читатели пока не выразили своего мнения по поводу изменений в Конституцию – вместо этого они назвали экс-звезду «Уралських пельменей» олицетворением красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU