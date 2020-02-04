2020-02-04T15:52:53+03:00
Общество

«Надо добавить!»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова объяснила, как нужно изменить Конституцию

В документе не хватает одного термина
Лев ИСТОМИН
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Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова высказалась по поводу изменений, которые власть готовится внести в Конституцию РФ. Михалкова была занята и пропустила дискуссию по этому вопросу в интернете.

Но сейчас, когда у уральской красавицы появилось время, она выступила с собственным предложением по изменению главного документа страны.

«Сразу подумала, что в тексте остро не хватает слова «красота». Там есть про любовь, доброту, уважение и справедливость. А вот про красоту нет. Надо добавить! – заявила теледива в своем аккаунте в Instagram.

Также красавица Юли Михалкова обратилась к своим подписчикам, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Однако читатели пока не выразили своего мнения по поводу изменений в Конституцию – вместо этого они назвали экс-звезду «Уралських пельменей» олицетворением красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Надо добавить!»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова объяснила, как нужно изменить Конституцию
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