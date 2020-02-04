2020-02-04T15:01:27+03:00
Общество

Свердловчан предупредили о гололедице на дорогах и сильных снегопадах

Возможны перебои в электричестве
Юлия СТАЛИНА
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На дорогах будет скользко.На дорогах будет скользко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Свердловской области предупреждают о плохих погодных условиях. В среду, 5 февраля, ожидается сильный мокрый снег, гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Термометр покажет нулевую температуру. Уральские спасатели отмечает, что в регионе возможны перебои с электричеством.

- Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по готовности всех сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации, - сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Не стоит забывать о правилах безопасности на улице. Автомобилистам соблюдать ПДД и быть внимательными на скользкой дороге. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения происшествия, сообщайте по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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