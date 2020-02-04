Спортсмен-инвалид, устроившийся курьером в Екатеринбурге: «Не ожидал такой волны популярности»

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:50:50+03:00

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Молодой параспортсмен Михаил Асташов, который устроился на работу курьером по доставке еды в Екатеринбурге, рассказал о том, что подвигло его на сложную работу и зачем ему нужны деньги.

- Я не ожидал такой волны успеха, не знаю, как вести себя в этой ситуации. Я пошел за помощью к Антону Шипулину он познакомил меня с уральским бизнесменом, который помогает мне финансово в подготовке к отбору на паралимпийские игры. Я устроился в курьерскую службу доставки еды и хотел поблагодарить их, что они приняли меня на работу без проблем и вопросов. Я этого не ожидал и был крайне удивлен. До этого мне три или четыре раза отказывали по причине моей инвалидности. Я устроился туда, чтобы поднять свою самооценки и нового опыта. Это было не ради хайпа. Я был не готов к такой популярности. Для меня главное тренировки, - говорит Михаил.

Ранее стало известно, что Михаилу нужны 240 тысяч рублей для подготовки к Паралимпиаде в Токио. Позже стало известно, что деньги инвалиду выделят из бюджета Свердловской области.

Михаил Асташов - в центре. Фото: личная страница спортсмена в соцесети

В Министерстве спорта рассказали, что Михаил Асташов – спортсмен из Бурятии с параллельным зачетом в Свердловской области.

Ранее в пресс-службе «Яндекс-Еды» подтвердили, что спортсмен устроился к ним работу курьером. Молодой человек привлек внимание жителей Екатеринбурга вовсе не ярко желтой курткой и большим рюкзаком, а непривычным видом – у парня нет рук, а вместо ног – металлические протезы.

- В хаб он пришел вместе с другом, сам без труда прошел все стандартные проверки. Он легко справляется с телефоном, ручкой и очень мотивирован работать. У наших партнеров нет ограничений по привлечению людей с ограниченными возможностями, - рассказывают в пресс-службе сервиса.

Асташов – чемпион Кубка мира и чемпион России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также Михаил включен в расширенный состав российской делегации для участия в Паралимпиаде в 2020 году в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU