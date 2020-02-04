2020-02-04T14:39:24+03:00
Общество

Актер Владимир Машков обсудил со свердловским вице-губернатором поправки в Конституцию РФ

Сергей Бидонько признался, что несколько раз пересматривал сериал «Ликвидация»
Лев ИСТОМИН
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Владимир Машков в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиВладимир Машков в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Во вторник, 4 февраля, знаменитый российский актер Владимир Машков приехал на гастроли в Екатеринбурге, где встретился с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько.

На встрече политик и актер обсудили изменения в Конституцию РФ, которые могут внести в главный закон страны в этом году. По словам Владимира Машкова, работа по поправкам идет очень активно, несмотря на том, что многие забыли, что прописано в самом законе.

- Поправки, которые предложил президент Владимир Путин, они ясны, понятны и необходимы. Это индексация пенсий, вопрос с зарплатами и так далее, - отметил Машков.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сергей Бидонько признался, что любит смотреть фильмы с участием актера, а сериал «Ликвидация» пересматривал несколько раз.

Напомним, что глава государства предложил поправки в Конституцию РФ в январе этого года, Госдума утвердила их в первом чтении. Изменения предусматривают, что решения межгосударственных органов не будут подлежать исполнению на территории России, если они противоречат Конституции.

Также члены правительства, Федерального собрания и президент не должны иметь двойного гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Актер Владимир Машков обсудил со свердловским вице-губернатором поправки в Конституцию РФ
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