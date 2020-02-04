«Оставил включенным телевизор, будто собирался вернуться»: в Нижнем Тагиле таинственно пропал 45-летний мужчина
В Нижнем Тагиле ищут 45-летнего Олега Диденко. Мужчина пропал 22 декабря и с тех пор о нем ничего неизвестно. О пропаже волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» заявила его тетя.
- Олег Диденко ушел из дома днем. Он оставил включенным телевизор, будто бы собирался вернуться, - добавили волонтеры.
В ориентировке уточняется, что мужчине требуется медицинская помощь.
Фото: "Лиза Алерт"
Приметы:
Рост: 182 см.
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: серые
Волосы: седые, короткая стрижка
Был одет: светло-коричневая куртка, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, тёмно-синие с серыми вставками кроссовки, чёрная шапка.
Если вы знаете о местонахождении Олега Диденко из Нижнего Тагила, сообщайте информацию по телефону: 8-904-547-27-43 Лариса.
ИСТОЧНИК KP.RU