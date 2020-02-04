2020-02-04T11:56:08+03:00
Общество

«Оставил включенным телевизор, будто собирался вернуться»: в Нижнем Тагиле таинственно пропал 45-летний мужчина

Олег Диденко ушел из дома 22 декабря
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Нижнем Тагиле ищут 45-летнего Олега Диденко. Мужчина пропал 22 декабря и с тех пор о нем ничего неизвестно. О пропаже волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» заявила его тетя.

- Олег Диденко ушел из дома днем. Он оставил включенным телевизор, будто бы собирался вернуться, - добавили волонтеры.

В ориентировке уточняется, что мужчине требуется медицинская помощь.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Приметы:

Рост: 182 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: серые

Волосы: седые, короткая стрижка

Был одет: светло-коричневая куртка, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, тёмно-синие с серыми вставками кроссовки, чёрная шапка.

Если вы знаете о местонахождении Олега Диденко из Нижнего Тагила, сообщайте информацию по телефону: 8-904-547-27-43 Лариса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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