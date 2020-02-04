2020-02-04T12:02:56+03:00
Общество

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству инвалидов

Большая часть из них имеет II группу инвалидности
Лев ИСТОМИН
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На Урале проживает 291 тысача инвалидовНа Урале проживает 291 тысача инвалидовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область вошла в число регионов, где проживает большое число людей с ограниченными возможностями здоровья. По данным Росстата, которые приводит издание NEWS.ru, на Урале сегодня зарегистрировано 291 тысяча инвалидов.

Больше всего людей с ограниченными возможностями здоровья проживает в Москве – больше 1 миллиона человек, Санкт-Петербурге – 607 тысяч человек и Краснодарском крае – 452 тысячи человек. Урал оказался в списке на 7 месте.

Всего в России на данный момент живет 11,9 миллионов инвалидов, большая часть из них (5,3 миллионов человек) имеет вторую группу инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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