Специалист: зубные протезы провоцируют рак

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:51:29+03:00

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Каждый год около 15% всех смертей в России приходятся на последствия онкологических заболеваний. Чаще всего это опухоли легких, молочной железы у женщин и предстательной у мужчин, а также поражение кожи. Сегодня существуют скрининговые программы для раннего выявления онкологии, что позволяет «поймать» болезнь на начальной стадии.

Это не относится к редкому, но коварному виду онкологии – злокачественному образованию в полости рта и губ. 78% из случаев этого вида рака выявляется на третьей и четвертой стадии, когда лечить болезнь уже поздно. Чаще всего такие опухоли возникают на языке и месте на десне, где растут зубы мудрости. Об этом NEWS.ru рассказала руководитель Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева.

Специалист назвала две самые распространенные причины появления предракового состояния: постоянное травмирование полости рта и коррозия металла. Травмировать полость может прорезание зубов мудрости, а также плохо установленный зубной протез.

- Возникает воздействие на слизистую оболочку с помощью микротравм. Она начинает «защищаться» усиленным размножением клеток. В процессе размножения возникают атипические клетки — способные перейти в рак, - рассказывает Ирина Макеева.

Также такое состояние может вызвать коррозия металла. Это происходит. Когда в полости рта присутствуют сплавы из нескольких металлов, из которых делают протезы. В состав сплавов, как правило, входят золото, цинк, серебро, железо, титан, кремний и другие металлы.

По словам Ирины Макеевой, наилучшей профилактикой образований в полости рта является регулярный поход к стоматологу и своевременное восстановление сломанных зубов. Все зубные протезы должны быть хорошего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU