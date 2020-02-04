За год с банковских счетов уральцев похитили почти 30 миллионов рублей. Что делать?

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:41:48+03:00

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В свердловском полицейском Главке глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых организовал встречу опытных сыщиков и специалистов банковской сферы для обсуждения вопросов, связанных с кражами денег с банковских карт, которыми промышляют нечистые на руку жулики.

Какие существуют виды мошенничеств? Как не попасть в «сети» аферистов и что делать, если человек поддался на уловки злоумышленников? Ответы на эти вопросы дали специалисты.

По словам врио начальника УУР Главка подполнивника Евгения Власова, с 2018 года наблюдается рост незаконных деяний, которые мошенники совершают через интернет и с помощью мобильной связи. В прошлом году кривая роста таких злодеяний выросла на 37%. Всего за 12 месяцев в Свердловской области зарегистрировано 6395 подобных криминальных эпизодов.

Где чаще всего действуют мошенники? Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Алапаевск, Асбест, Верхняя Пышма, Первоуральск и другие уральские города.

Валерий Горелых уверен, что граждан нужно постоянно информировать о том, как защититься от мошенников. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По словам Валерия Горелых, все чаще преступники пытаются украсть средства с банковского счета электронные деньги. В 2019 году произошло 1716 подобных хищений. Общий ущерб составил порядка 30 миллионов рублей.

Это обман при продаже и покупке товаров на соответствующих бесплатных сайтах. Злоумышленники под различными предлогами выясняют номер и код их банковских карт, а также код из СМС, после чего без особых проблем похищают денежные средства.

Также нередко мошенники совершают аферы при продаже автомобиля при предоплате. Возможного покупателя просят перевести предоплату, а потом выключают телефон.

Не стоит «покупаться» и на предложения интернет-магазинов с дешевыми товарами, которыми торгуют при полной предоплате. В итоге – ни товара, ни денег. Также уральцев часто приглашают принять участие в различных финансовых проектах с вложениями, обещая большие доходы. Это обман.

Отдельная категория граждан, которые постоянно находятся «под прицелом» лживых людей – пенсионеры. Их обманывают, обещая компенсации за ранее купленные БАДы или медицинские препараты, но в итоге забирают последние сбережения.

Нередки случаи с кражами средств с банковских карт, когда мошенники представляются сотрудниками банков и просят сообщить личные данные. Получив доступ к сервису «банк-онлайн» преступники крадут оттуда все средства.

Еще одна категория мошенников – киберпреступники, которые собирают информацию о людях через социальные сети и данные, оставленные в анкетах на сомнительных сайтах. Злоумышленники начинают психологически давить на жертву, пробуждая ее страх перед несуществующей угрозой. В итоге они требуют оплаты за молчание.

Сегодня с помощью смс рассылаются вирусы, с помощью которых деньги крадутся без ведома владельца карты.

Одна из главных задач Главка - борьба с киберпреступностью. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Советы, которые помогут избежать краж с ваших счетов:

* Берегите телефон от потери и кражи.

* Никому ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, кодовое слово, реквизиты, коды из смс.

* Никогда не слушайте советы людей у банкоматов, не передавайте собственную банковскую карту другим людям, не выбрасывайте чек у банкомата.

* Если заметили подозрительную операцию на счете – немедленно блокируйте карту по телефону или в ближайшем банковском отделении.

* Не ведитесь на выгодные предложения в интернете. Не покупайте товары с посторонних компьютеров.

* Никогда не сообщайте личную информацию по телефону, если звонят «из банка».

* Проверяйте незваных гостей по месту их работы на предмет соответствия действительности их персональных данных.

- Обо всех подозрительных личностях для оперативного реагирования нужно сообщать по линии «02» или по круглосуточному номеру «телефона доверия» регионального полицейского главка 8 343 358-71-61,- рассказал полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU