Издевались над малышом полтора года: в Екатеринбурге будут судить приемных родителей, забивших до смерти мальчика

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:43:59+03:00

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В Екатеринбурге будут судить супругов, которые до смерти забили шестилетнего мальчика. По данным следствия, семья выступала в роли опекунов ребенка, получая за это деньги от государства. С начала 2017 года по июль 2018 пара издевалась над малышом, подвергая его физическому и психологическому насилию.

Примечательно, что уголовное дело отца выделено в отдельное производство.

- В одну из ночей обвиняемая находилась дома с супругом и опекаемым ребенком. За непослушание супруги вновь стали наносить удары руками и ногами ребенку в область головы и туловища, в результате чего на его теле образовалось множество гематом и ссадин. В ту же ночь дома мальчику была причинена черепно-мозговая травма, после чего обвиняемая не обратилась в медицинское учреждение и не оказала надлежащей медицинской помощи мальчику в домашних условиях.

Уголовное дело в отношении матери будет направлено в Чкаловский суд для рассмотрения по существу. Во время следствия женщина свою вину не признала.

Напомним, что в конце 2018 года в Екатеринбурге 38-летний программист Алексей Зуев убил своего племянника. На допросе он заявил, что в мальчика «вселился труп мумии его отца».

ИСТОЧНИК KP.RU