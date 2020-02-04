2020-02-04T08:07:14+03:00
Происшествия

Пробка в три километра: жители ВИЗа оказались в западне из-за аварии на Татищева

В ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП
Олег ГАЛИМОВ
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На месте аварии работает полиция и врачи реанимацииНа месте аварии работает полиция и врачи реанимацииФото: Евгений Стоянов
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Жители ВИЗа и Академического сегодня утром не смогли выехать вовремя на работу из-за аварии на улице Татищева. Пробка растянулась на три километра от Токарей до Объездной.

Возможно, есть пострадавшие Фото: Евгений Стоянов

Возможно, есть пострадавшиеФото: Евгений Стоянов

В пресс-службе городского управления ГИБДД заявили, что уже выясняют подробности столкновения. На кадрах видно разбитый ВАЗ-2112, стоящий на трамвайных путях. Отечественная легковушка столкнулась с Daewoo Nexia.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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