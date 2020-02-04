Пробка в три километра: жители ВИЗа оказались в западне из-за аварии на Татищева
В ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП
На месте аварии работает полиция и врачи реанимацииФото: Евгений Стоянов
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Жители ВИЗа и Академического сегодня утром не смогли выехать вовремя на работу из-за аварии на улице Татищева. Пробка растянулась на три километра от Токарей до Объездной.
Возможно, есть пострадавшиеФото: Евгений Стоянов
В пресс-службе городского управления ГИБДД заявили, что уже выясняют подробности столкновения. На кадрах видно разбитый ВАЗ-2112, стоящий на трамвайных путях. Отечественная легковушка столкнулась с Daewoo Nexia.
Фото: Яндекс. Карты
ИСТОЧНИК KP.RU