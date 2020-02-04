2020-02-04T07:29:31+03:00
Общество

Покупайте торты: свердловский губернатор разместил рекламу в своем Instagram

Мнения уральцев разделились. Одни считают это продвижением малого бизнеса, другие – самопиаром
Олег ГАЛИМОВ
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Таким образом глава региона поддерживает малый бизнесТаким образом глава региона поддерживает малый бизнесФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взялся за развитие малого бизнеса в регионе посредством рекламы предприятий в своем Instagram. Так, 3 февраля, в его аккаунте появился пост о кондитерской Bezmuki, занимающейся производством выпечки и тортов без сахара.

evgenykuyvashevevgenykuyvashev
Продолжаю рассказывать вам о крутых представителях малого бизнеса в Свердловской области. Сегодня на очереди проект Bezmuki @bezmuki Анастасии Талышкиной. Bezmuki это небольшая кондитерская в самом центре Екатеринбурга
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- Bezmuki — это небольшая кондитерская в самом центре Екатеринбурга, где продают разные десерты без сахара и муки. Думал, такие «правильные» десерты не могут быть вкусными. Но в Bezmuki торты «Прага», «Наполеон», «Медовик» и те самые орешки с вареной сгущенкой как в детстве по вкусу почти не отличаются от знакомых десертов. Вот только калорийность выпечки значительно ниже — от 100 до 200 Ккал, - написано на странице главы региона.

Вот только мнения насчет такого хода губернатора разделились. Одни считают, что Куйвашев таким образом помогает местным бизнесменам, другие – обвиняют в самопиаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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