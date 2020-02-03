С привокзальной площади Нижнего Тагила уберут стоянку маршруток

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:15:05+03:00

В администрации решили заняться реорганизаций движения транспорта и пешеходов в районе вокзала

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В администрации Нижнего Тагила решили заняться реорганизаций движения транспорта и пешеходов в районе железнодорожного вокзала. Начальник управления архитектуры и градостроительства Вадим Шуванов отметил, что сейчас схема пешеходного движения организована неудобно, отсутствует необходимое количество парковочных мест для автомобилей, сложная схема въезда и выезда в районе автовокзала и небезопасная развязка со стоянкой общественного транспорта внутри.

В пресс-службе муниципалитета рассказали, что для решения этих проблем решено переместить стоянку городских маршрутных такси на площадку между железнодорожным вокзалом и автовокзалом, сделать круговую развязку или Т-образный перекрёсток в районе Привокзальной площади и организовать там пешеходные переходы со светофорными объектами. Также предложено сделать дополнительные парковочные места для личного автотранспорта.

- Предложения, выдвинутые специалистами управления архитектуры, можно принять за основу будущего проекта. Они частично снимают существующие проблемы, но нам необходимо самое оптимальное решение, которое будет удовлетворять всем современным требованиям к таким объектам, - рассказал Владислав Пинаев.

Глава города дал поручение найти с подрядчика, который возьмется за проектирование сложного транспортного узла.

ИСТОЧНИК KP.RU