2020-02-03T16:53:23+03:00
Общество

В Екатеринбурге бывшего сотрудника автокомпании обвиняют в краже 23 миллионов рублей

Мужчина похитил деньги у 22 автовладельцев
Алина СУРИНА
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Мужчина получал от собственников документы и ключи от автомобилей, продавал машины, а деньги присваивал себеМужчина получал от собственников документы и ключи от автомобилей, продавал машины, а деньги присваивал себеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге бывшего сотрудника автокомпании обвиняют в краже 23 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемый, во время работы менеджером по продажам в организации, занимавшейся реализацией автомобилей, получил от директора предприятия доверенность на право заключения агентских договоров от имени организации.

После увольнения из компании екатеринбуржец продолжил заключать договора под предлогом поиска покупателей и оформления с ними договоров купли-продажи автомобилей потерпевших. Когда мужчина получал от собственников документы и ключи от автомобилей, он продавал машины, а деньги присваивал себе.

- Один из потерпевших передал для реализации автомобиль марки «TOYOTA HIGLANDER» стоимостью свыше 1,4 миллионов рублей, другой - передал обвиняемому для реализации свой автомобиль «TOYOTA CAMRY» стоимостью 910 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

С марта по июль 2018 года обвиняемый похитил деньги у 22 человек на общую сумму больше 23 миллионов рублей. Мужчину будут судить по статье «хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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