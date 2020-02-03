«Они начали защищать территорию от переизбытка гормонов»: в Екатеринбургском цирке объяснили, почему львы подрались во время выступления
Дрессировщик, который был в гуще событий, когда львы подрались во время выступления, объяснил, почему так произошло. Напомним, в Екатеринбургском цирке сцепились четыре хищника и те не могли успокоиться, пока их не растащили. Случилось это на премьере «Королевского цирка» Гии Эрадзе в субботу, 1 февраля.
Сейчас львов рассадили по разным клеткам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Артём Лазаревский, дрессировщик драчунов рассказал, что животные просто не поделили территорию и ничего экстраординарного не произошло.
- Во-первых, не было никакой опасности для публики. Клетка, которая закрывает манеж, проходит все технические испытания. Опасно только для тех, кто находится внутри, - объясняет артист. - В субботу у нас произошла ситуация, когда два самца подрались. Сейчас у них идёт так называемый гон и львы сбились в стаю, чтобы охранять львиц. Вот и наши два брата начали защищать территорию от переизбытка гормонов.
Сейчас львов рассадили по разным клеткам, чтобы дать время остыть. Несколько недель их будут мирить. Пока один из зачинщиков в ближайшем шоу, которое пройдет в следующую субботу, участвовать не будет. Сами самцы чувствуют себя хорошо, во время драки удалось избежать травм.
Львы в цирке посреди выступления подрались друг с другом.
ИСТОЧНИК KP.RU