2020-02-03T15:53:24+03:00
Общество

«Они начали защищать территорию от переизбытка гормонов»: в Екатеринбургском цирке объяснили, почему львы подрались во время выступления

Сейчас драчунов рассадили по разным клеткам и ждут, пока те успокоятся
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Дрессировщик говорит, что животные просто не поделили территорию.Дрессировщик говорит, что животные просто не поделили территорию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дрессировщик, который был в гуще событий, когда львы подрались во время выступления, объяснил, почему так произошло. Напомним, в Екатеринбургском цирке сцепились четыре хищника и те не могли успокоиться, пока их не растащили. Случилось это на премьере «Королевского цирка» Гии Эрадзе в субботу, 1 февраля.

Сейчас львов рассадили по разным клеткам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас львов рассадили по разным клеткам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артём Лазаревский, дрессировщик драчунов рассказал, что животные просто не поделили территорию и ничего экстраординарного не произошло.

- Во-первых, не было никакой опасности для публики. Клетка, которая закрывает манеж, проходит все технические испытания. Опасно только для тех, кто находится внутри, - объясняет артист. - В субботу у нас произошла ситуация, когда два самца подрались. Сейчас у них идёт так называемый гон и львы сбились в стаю, чтобы охранять львиц. Вот и наши два брата начали защищать территорию от переизбытка гормонов.

Сейчас львов рассадили по разным клеткам, чтобы дать время остыть. Несколько недель их будут мирить. Пока один из зачинщиков в ближайшем шоу, которое пройдет в следующую субботу, участвовать не будет. Сами самцы чувствуют себя хорошо, во время драки удалось избежать травм.

Львы в цирке посреди выступления подрались друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Холдинг «РЖД» принимает меры по предупреждению распространения коронавируса
«Они начали защищать территорию от переизбытка гормонов»: в Екатеринбургском цирке объяснили, почему львы подрались во время выступления
В Екатеринбурге в 2021 году благоустроят Дендропарк
На Урале резко выросло число ДТП из-за выезда на «встречку»: печальная статистика
Туристам на Горе Белой расскажут о репрессиях на Урале
Ушел из дома с ножом: на Уралмаше поймали брошенного парня, который грабил киоски
ЕВРАЗ КГОК повышает безопасность труда в карьерах
В Нижнем Тагиле на парад Победы выведут еще больше военной техники
Должность министра экономики Свердловской области занял чиновник из ХМАО
«Уральские авиалинии» до марта приостановили все полеты в Китай из-за коронавируса
Свердловский губернатор проиндексирует материнский капитал
ОАО «РЖД» выступило с предложением о создании концессии для строительства железнодорожной инфраструктуры в ОЭЗ «Титановая долина»
На «Лыжню России - 2020» заявилось 90 тысяч свердловчан
На Урале с должников собрали больше 500 миллионов за капремонт
В новогодние праздники екатеринбургские абоненты Tele2 посетили более 120 стран
В Екатеринбурге в ДТП погиб 18-летний парень и трое пострадали
Екатеринбургский застройщик присвоил сорок миллионов рублей
Заискрился кипятильник: в пожаре в Свердловской области пострадали трое детей
Прокуратура наказала свердловчанку, которая оскорбляла врача скорой помощи
Автоледи из Екатеринбурга лишилась кабриолета из-за долгов по кредитам