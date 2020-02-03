В Екатеринбурге в 2021 году благоустроят Дендропарк

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:37:49+03:00

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В мэрии Екатеринбурга не знают, как во время голосования по выбору объекта для благоустройства в 2021 году через интернет Дендропарк УПИ смог собрать подавляющее число голосов.

Голосование запустили 31 января. За прошедшее время сайт посетили 130 тысяч горожан, из которых 100 тысяч человек отдали голоса за благоустройство Дендропарка. Летний парк на Уралмаше набрал в ходе голосования 21 160 голосов, а набережная реки Ольховка – 5 500 голосов.

Модернизировать Дендропарк на пересечении улиц Мира – Первомайская начнут в 2021 году. Здесь заменят систему освещения, обустроят спортивные площадки, видовую площадку, а также соорудят фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU