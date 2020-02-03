2020-02-03T15:01:25+03:00
Общество

Туристам на Горе Белой расскажут о репрессиях на Урале

Здесь откроют для посещений барак времен ГУЛАГа
Лев ИСТОМИН
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Мемориал создадут в память о жертвах репрессийМемориал создадут в память о жертвах репрессий
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На территории туристического кластера «Гора Белая» у поселка Уралец под Нижним Тагилом появится мемориальный комплекс, посвященный жизни в этом месте репрессированных в 30-40-х годах ХХ столетия.

Для этого на горнолыжном курорте восстановят несколько бараков тех лет, чтобы посетители могли познакомиться с бытом переселенцев.

По словам историка и специалисты горнолыжного курорта Андрея Ермоленко, в кластере есть трудовой поселок «Белогорский», куда в 1931 года выслали несколько тысяч раскулаченных крестьян. В конце 30-х годов волна репрессий повторилась.

В окрестных поселках - Черноисточинск, Висим и другие в годы «большого террора» репрессиям подверглись более 500 уральцев, около 300 из них расстреляли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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