Туристам на Горе Белой расскажут о репрессиях на Урале
На территории туристического кластера «Гора Белая» у поселка Уралец под Нижним Тагилом появится мемориальный комплекс, посвященный жизни в этом месте репрессированных в 30-40-х годах ХХ столетия.
Для этого на горнолыжном курорте восстановят несколько бараков тех лет, чтобы посетители могли познакомиться с бытом переселенцев.
По словам историка и специалисты горнолыжного курорта Андрея Ермоленко, в кластере есть трудовой поселок «Белогорский», куда в 1931 года выслали несколько тысяч раскулаченных крестьян. В конце 30-х годов волна репрессий повторилась.
В окрестных поселках - Черноисточинск, Висим и другие в годы «большого террора» репрессиям подверглись более 500 уральцев, около 300 из них расстреляли.
ИСТОЧНИК KP.RU