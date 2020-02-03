2020-02-03T14:34:24+03:00
Происшествия

Ушел из дома с ножом: на Уралмаше поймали брошенного парня, который грабил киоски

За небольшую добычу гостю из Прикамья грозит внушительный срок
Лев ИСТОМИН
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Фото: Отделение по связам со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: Отделение по связам со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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Полмесяца 22-летний безработный парень, приехавший с подругой в Екатеринбург из Пермского края, терроризировал киоски на Уралмаше, но в итоге попался.

На допросе молодой человек рассказал, как смог за несколько дней превратиться в налетчика и что его к этому подвигло.

В уральскую столицу парень приехал месяц назад, жил вместе с подругой. Но отношения не ладились. В итоге пермяк оказался на улице, несколько ночей он провел в подъездах домов, а потом взял нож и пошел грабить киоски.

Первыми на пути юного злоумышленника оказались два ночных киоска с фастфудом, расположенных на улицах Баумана и Уральских рабочих. Добыча оказалась невелика – по 100 рублей с каждой точки и немного еды. Оба преступных эпизода произошли в ночт на 15 января.

20 января молодой человек в павильоне по улице Шефской в 21 час украл четыре булочки и 3 тысячи рублей из кассы.

В последний январский день парень рассказал девушке о своих «подвигах», пригрозив продолжить злодеяния, если она не помирится с ним. Но этот довод оказался для нее неубедительным.

В итоге парень атаковал торговый центр на проспекте Космонавтом. Там же его и поймали. Теперь по уголовной статье в совокупности опасному гостю из Прикамья грозит до 10 лет реальной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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